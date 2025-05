alberto Aceves

Periódico La Jornada

Domingo 11 de mayo de 2025, p. a27

Primero hay que sufrir, dicen los entrenadores, pero ayer el América no tuvo que hacerlo. Supo muy pronto cómo tenía que jugar el partido contra el Pachuca en los cuartos de final de la liga y lo ganó 2-0, mismo marcador en el global, porque no hay deudas que no se salden. Como el futbol no sabe de justicias en una fase final, el actual tricampeón definió en menos de 45 minutos su pase a la siguiente ronda. Orgulloso, confiado y sin la angustia de antiguas series que favorecieron a su rival.

Las Águilas dominaron hasta en lo simple. Con los goles de Alejandro Zendejas (16 y 28) y la expulsión por doble tarjeta amarilla del neerlandés marroquí Oussama Idrissi, los rebotes, las acciones individuales, los despejes de saque de meta o tiros de esquina estuvieron casi siempre de su lado. Detrás de esa forma tan ofensiva de competir no hubo esta vez ningún precipicio, nada que pusiera en riesgo la eliminatoria en el estadio Ciudad de los Deportes.