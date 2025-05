De la redacción

Periódico La Jornada

Domingo 11 de mayo de 2025, p. a11

El bajacaliforniano Isaac del Toro vibra en su primera gran vuel-ta de ciclismo y en la segunda etapa del Giro de Italia marcha en el sexto puesto general. Este sábado se disputó la prueba contrarreloj individual, en la que el mexicano llegó en el puesto 12 y el británi-co Joshua Tarling se llevó la victoria tras vencer al favorito Primoz Roglic por un segundo. Aun así, Roglic tomó posesión del maillot rosa, aunque por un margen diminuto.

Del Toro continúa con su proceso de desarrollo desde que emergió con sorpresa al ganar el Tour del Porvenir. Ahora participa como gregario de un equipo en el que militan estrellas como Juan Ayuso, líder del UAE Team Emirates. Han pasado décadas desde la última vez que un mexicano compitió en alguna de las tres grandes citas del ciclismo internacional.

El vencedor de esta segunda etapa, el británico Tarling (Ineos Grenadiers) completó la ruta de 14 kilómetros a través de Tirana, la capital albanesa, en 16 minutos y siete segundos.

Tuvo que esperar nerviosamente para ver si alguno de los 58 ciclistas siguientes podía superar su tiempo. Roglic estuvo cerca, pero cruzó la línea un segundo después para el evidente alivio de Tarling, quien negó con la cabeza y sonrió irónicamente en la silla del líder.