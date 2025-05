L

a feminista Marta Lamas reúne a un grupo de activistas que configuran la historia del feminismo en México. Muchas mujeres marchan a su lado y la escuchan en mítines y en conferencias no sólo en la UNAM sino en universidades de nuestro continente y de Europa. A lo largo de su vida, Lamas como la llamamos, ha logrado convencer a auditorios muy distintos y a hacerse en plazas públicas o frente al Monumento a la Madre asegurándonos que el 10 de mayo no puede cubrir todas las necesidades de las mujeres que vivimos en México.

Marta Lamas es probablemente el símbolo de la lucha de muchas mujeres por hacerse oír. La he visto lograr un doctorado en la UNAM así como dictar cátedra en el ITAM y me consta haberla oído en discusiones memorables. En la plaza pública destaca por su elocuencia y por su rebeldía. Su figura delgada, de cabello rebelde, se ha vuelto entrañable. Sus palabras de universitaria y feminista comprometida la distinguen. He visto a jovencitas salir entusiasmadas de alguna conferencia y son muchos los estudiosos como el yucateco Jenaro Villamil, quienes alaban su amplia y muy notable trayectoria.

Escuchar, seguir y querer a Marta Lamas es adquirir la certeza de un aprendizaje. Maestra, conferencistas y comunicadora, Marta ha dividido su vida en dos: ser madre de Diego, su hijo, el pintor, y dos, comprometerse en un feminismo en el que la siguen algo así como 10 mil admiradores que la siguen también como cantante ya que Marta interpreta acompañándose con su guitarra en múltiples foros.

La conocí hace años en El Hábito, de Jesusa Rodríguez y Liliana Felipe, cuando decidió lanzarse cual trapecista colgada de una cuerda que nos hizo temer por su vida. La quise desde entonces porque pude comparar sus dos facetas, la de feminista y la de trapecista dispuesta a volar por el espacio pasara lo que pasara. Lanzarse es un verbo que Marta Lamas conjuga desde que nació en 1947.

–Elena, yo tuve una mamá feminista.

–Sí, la recuerdo en la avenida Juárez con un saco de tweed. ¿Quién será esa señora tan elegante? –pensé sorprendida.

–Mi mamá me dio a leer tantos libros que cuando Susan Sontag vino a México, en 1971, salí de mi aula en la UNAM para escucharla e interrogarla en su conferencia en la Facultad de Ciencias Sociales.

–Me acuerdo muy bien de ti. Susan Sontag se quejó de que nadie le preguntara nada.

–Entonces, me levanté y le pregunté. A la salida, Martha Acevedo me pasó una libreta para apuntar mi nombre e invitarme: Si quieres asistir a una reunión feminista, pon tus datos . Me llamó por teléfono y de entonces a la fecha han pasado casi 54 años. Mi proceso en el feminismo empezó así y un poco más tarde di un giro hacia la academia universitaria. Yo fui durante muchos años fósil de la Escuela de Antropología. La dejé en el 68 y no la terminé, tenía 21 años. Me agarró el Movimiento del 68. Me había casado muy joven, me separé y comencé otra relación. En la escuela, hice mucho activismo. Hice la revista Debate Feminista, GIRE y el Instituto de Liderazgo Formación Simone de Beauvoir, una escuela de formación de cuadros feminista con Patricia Mercado.

No es un partido político, una organización que cuenta con operadores y activistas. En 1989 abrimos un instituto para formar defensores del feminismo. Suspendí mi carrera para dedicarme al activismo, pero después la terminé en la UNAM. Por el activismo en el 68 y porque nació Diego, mi hijo, ya no regresé a Antropología e Historia, pero después sí terminé y empecé a dar clases en el ITAM en 1998. Para ello era indispensable pagar materias y terminar mi carrera. Empecé a publicar artículos y libros sobre el tema de Género en Nexos y en la Revista Mexicana de Ciencia Política. Me volví como una experta en Género y en Ciencia Política de la UNAM y me invitaron a que diera ese curso y doy clases desde hace 20 años en el ITAM, así como las di mientras terminaba mi doctorado. En la UNAM hice el Programa Universitario de Estudios de Género que luego se convirtió en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género en el que ahora soy investigadora .

–Ya está en circulación tu libro Ideología de Género, lo que te convierte en especialista en género… ¿Qué significan los temas de género?