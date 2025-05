Reflexiona sobre la celebración a la maternidad

E

l amor de una madre hacia sus hijos es lo más puro que puede existir. El día dedicado a ellas comenzó a celebrarse en nuestro país en 1922, según datos del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de México. Asimismo, en 1949 se inauguró, en el entonces Distrito Federal, una monumental escultura en honor a la madre que fue hecha por el artista mexicano Luis Ortiz Monasterio.

Si bien la veneración a la maternidad podría parecernos contemporánea, lo cierto es que las culturas mesoamericanas le rendían culto.

Por otro lado, no hay que olvidar a las madres buscadoras y la lucha histórica que han emprendido las mujeres por sus derechos contra la discriminación de género para avanzar hacia una sociedad más justa.

A mi mamá y a todas las mamás mexicanas, un gran abrazo.

Javier Rivera R.

Llama a tener mayor apertura para cuestionar a las mamás

Cada Día de las Madres escucho frases que se repiten como: no hay amor como el de una madre , las madres lo dan todo , agradece a tu madre pase lo que pase . Pero, ¿por qué hemos convertido a las madres en figuras intocables, casi sagradas, a quienes no se puede cuestionar?

Como hija no tengo una relación ideal con mi madre. No es una mala madre ni yo una mala hija, pero nuestra forma de convivir muchas veces es incómoda. No es por falta amor, sino porque no hay espacio para hablar con honestidad.

Cuando cuestiono sus comentarios o decisiones, la culpa cae sobre mí al decirme: ¿cómo te atreves a señalar lo que no te gusta de tu madre?

Vivimos bajo la idea de que a ellas no se les puede juzgar, sólo agradecer. Sin embargo, ¿por qué ese silencio obligado?, ¿por qué a los padres sí se les critica abiertamente, pero a las madres no?

Además, por qué no pensar que también en quererlas desde el cuestionamiento, pues daría oportunidad de abrir espacios para hablar de esas actitudes heredadas con el fin de no repetirlas.

A veces me pregunto si algún día podré sentarme a dialogar con mi progenitora sin sentirme fuera de lugar, sin la sensación de que venimos de mundos diferentes. Asimismo reflexiono si alguna vez se le permitió a ella ser algo más que madre, si tuvo espacio para desear, decidir o equivocarse.