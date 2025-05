Afp

Sábado 10 de mayo de 2025

Berlín. El criminal de guerra nazi, Klaus Barbie, tuvo un papel clave en la creación del mayor cártel de la droga en Bolivia en los años 80, y contribuyó al fortalecimiento de la organización del narcotraficante colombiano Pablo Escobar, reveló una investigación del semanario alemán Der Spiegel publicada ayer.

El carnicero de Lyon, como se le conocía durante la Segunda Guerra Mundial por liderar atroces torturas como jefe de la policía nazi en esa ciudad francesa, huyó a Sudamérica tras el final del conflicto y fue extraditado de Bolivia a Francia en 1983.

El semanario alemán logró acceder a archivos de la agencia de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés ) y del Congreso estadunidense, que detallan los vínculos de este ex jefe de la Gestapo con el mayor narcotraficante boliviano Roberto Suárez, alias El Rey de la Cocaína. Sin él, Suárez no habría llegado a ser tan poderoso, Bolivia no se habría convertido en la cuna de una industria mundial de la cocaína, y Pablo Escobar y el cártel de Medellín no habrían crecido tan rápido , afirmó Der Spiegel.