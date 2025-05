Alonso Urrutia y Alma Muñoz

Periódico La Jornada

Jueves 8 de mayo de 2025, p. 3

Al rechazar la propuesta de Ernesto Zedillo para que un auditor externo revise los gastos en la construcción de las grandes acciones del sexenio anterior, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que detrás de las críticas opositoras está el rechazo al regreso de la obra pública, ya que él quiso privatizar todo . Señaló: no están de acuerdo en que se haya construido un tren, en que hayan regresado los trenes de pasajeros, pues él los privatizó y los desapareció .

Sobre la propuesta en el Congreso de crear una comisión especial para revisar el caso Fobaproa, consideró que, si bien los legisladores tienen facultades para ello, sería más útil difundir los resultados de las observaciones que en su momento hizo la Auditoría Superior de la Federación. Habla de que las decisiones del rescate no tuvieron una regla, sino que fueron discrecionales .

Respecto de la idea de realizar auditorías externas tanto al Fobaproa como a las obras del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, Sheinbaum cuestionó: “¿cómo lo puedes comparar? O sea, estás hablando del tren… Lo que pasa es que a ellos no les gusta que haya regresado la obra pública en México, no les gusta que estemos construyendo tantas carreteras con recursos públicos, porque ellos creen que todo debería ser privado”.