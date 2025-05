E

n estos días, las condiciones para invertir en nuevas empresas no son las mejores. Por un lado, la narcoviolencia, luego el nuevo sistema judicial, que tiene por delante probar que es mejor que el viejo y, por si no fuera suficiente, el factor Trump . Sin embargo, todos los días hay noticias sobre alguna empresa que decidió establecerse en México; no le han perdido la fe al país. Hoy se reunirá la presidenta Sheinbaum con los miembros de la Asociación de Bancos de México en Puerto Vallarta, comparten la visión de que hay que seguir empujando juntos para sacar adelante al país.

Los aspirantes

Asistió en abril del año pasado a la convención de Acapulco; el número fuerte fue la pasarela de los tres aspirantes a la Presidencia: Claudia, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez. Faltaban varios meses para las elecciones, pero las encuestas mostraban una tendencia muy clara hacia la candidata de la izquierda. Los financieros le dieron una bienvenida cálida, a Xóchitl le aplaudió un pequeño grupo de ilusos (más bien ilusionistas, eran los analistas de origen prianista de algunos bancos) y se mostraron respetuosos con el aspirante de Movimiento Ciudadano. Claudia vuelve hoy al escenario. La buena vibra que prendió en Acapulco se ha mantenido hasta el día de hoy. Está prevista la firma de un acuerdo entre el gobierno federal y la Asociación de Bancos para impulsar el financiamiento a las MiPyMEs. (micros, pequeñas y medianas empresas).

Se rebelan contra el 2 por ciento