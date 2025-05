Llama a que la Iglesia reconozca a Hidalgo

H

oy, 8 de mayo, es el aniversario 272 del natalicio de nuestro Padre de la Patria, Miguel Hidalgo y Costilla, y el 214 de haber sido asesinado por las fuerzas reales, después de que fue defenestrado por la Iglesia católica, a la que pertenecía. Nunca se ha hablado de que dicha Iglesia deba pedir perdón al pueblo mexicano –en su mayoría católico– por haber avalado ese terrible hecho contra nuestro gran libertador, cuya cabeza, de manera infame, exhibieron de forma pública. Los jerarcas de esa Iglesia intentaron pedir perdón a Hidalgo en 1987 en Dolores Hidalgo, donde dio el Grito, lo que nunca quedó claro, y al pueblo no se mencionó.

En momentos en que se desarrolla un cónclave en el Vaticano, que presupone un cambio en esa creencia y se pronuncia por sanar las heridas de la humanidad , sería bueno que en esa actitud se integrara el reconocimiento de los grandes luchadores como Hidalgo, que son venerados y reconocidos por un pueblo de alto contenido católico.

Tere Gil

Una película y su parecido con el mundo

La venganza de los Sith es una película que explora la ambición y el miedo, y cómo puede llevar todo eso a la destrucción. Cómo la caída de Anakin Skywalker y cómo fue su transformación en Darth Vader. Muestra la complejidad de la humanidad y cómo es fácil de manipular. La película nos recuerda que hay una línea del bien y el mal, que es muy delgada; también es muy triste y llena de terror por cómo el mundo no se acepta cómo es y sólo hay destrucción, que ha trascendido a todas la generaciones.

Nos enseña una representación de la vida real, de cómo sólo uno quiere tener control de todo el mundo, que todo tenga un orden y una sola fuerza autoritaria. Todos los humanos están en la línea del bien y del mal, y la cinta representa una guerra sin fin en el orbe.

Sergio Emiliano Jaramillo Velázquez

Semana laboral de 40 horas, justicia social

Definir el factor preponderante de la producción de riqueza y bienes de consumo humano ha sido tema central en las ciencias económicas políticas y sociales y en la práctica docente de la materia.

Con la reducción de la semana laboral a 40 horas, el gobierno de México destaca la importancia humana en los procesos productivos e impulsa al trabajo para alcanzar al capital en la imparable carrera para hacer frente a los retrocesos provocados por las preferencias convenencieras del conservadurismo irracional, mendaz y abusivo del neoliberalismo como fase terminal del capitalismo salvaje.

En esta acción de política económica del Estado, la clase trabajadora alcanza su mayor éxito en más de un siglo de batallas incesantes en una lucha irreconciliable entre contrarios para dar cumplimiento a los anhelos más preciados de la Tercera Transformación Nacional –primera revolución social del siglo XX–, la Revolución Mexicana de 1910.

El innegable triunfo del movimiento laboral mexicano muestra que la justicia social no está sujeta a los disignios de los dueños del dinero como poder fáctico, sino más bien, a facilitar un equilibrio más justo entre fuerza de trabajo y medios de producción.

Una vez más, México marca el camino político, económico y social correcto para alcanzar paz y bienestar en todos los pueblos.

Daniel Moctezuma Jiménez

Sobre pelea de Canelo Álvarez contra Scull

En relación con el comentario de Julio César Chávez acerca de la pelea del Canelo Álvarez contra William Scull, en la que califica de forma soez la razón del mexicano para no haber podido noquear a su oponente, me permito recordarle que en septiembre de 1992 el señor Chávez peleó contra Héctor Macho Camacho, y este último se la pasó corriendo y abrazándolo, por lo que Julio César no lo pudo noquear. Julio César Chávez escupió para arriba.

Juan Manuel Hernández

Invitaciones

Acto por el 80 aniversario de la victoria de la URSS

Mañana se conmemora el 80 aniversario de la histórica derrota del fascismo alemán, gracias al esfuerzo conjunto de las fuerzas progresistas y al sacrificio de más de 20 millones de soviéticos. Este acontecimiento marcó un hito en la historia de la humanidad y merece ser recordado y homenajeado como una de las grandes contribuciones del socialismo a la humanidad.

Siguiendo el ejemplo de los intelectuales, artistas y del pueblo mexicano que se solidarizaron con la Unión Soviética y reivindicando la tradición antifascista de México, el periódico El Machete convoca a la conmemoración del 80 aniversario del Día de la Victoria antifascista de la Unión Soviética, que será mañana a las 16 horas, en la sala Orozco del Colegio de San Ildefonso, en Justo Sierra 16, Centro Histórico de Ciudad de México.

Ángel Chávez Mancilla, director de El Machete

Cine en Coyoacán

El Albergue del Arte y Emergentemx invitan al jueves de cineclub con el ciclo Las olvidadas del Oscar, a la proyección de la película Crossing, de Levan Akin (106 min / Suecia, 2024 / Transgénero).

Tráiler https://youtu.be/hrM5oirvo?si=dKl8EDcYziQV6OV_

Moderador, Gustavo Ávila.

Lia, una profesora jubilada, ha prometido encontrar a su sobrina Tekla, perdida hace mucho tiempo. Su búsqueda la lleva a Estambul, donde conoce a Evrim, una abogada que lucha por los derechos de las transexuales, y Tekla empieza a sentirse más cerca que nunca.

Acceso a las 18:30 horas, proyección a las 19 horas, en el Foro El Albergue del Arte, ubicado en Alberto Zamora 32, colonia Villa Coyoacán. WhatsApp: 55-5554-6228.

Entrada libre

Presentación del libro: Un peligro para México y otros cuentos

Estudiantes y académicos que nos agrupamos en Redes Universitarias, extendemos una cordial invitación a toda la comunidad universitaria y al público en general a la presentación del libro, Un peligro para México y otros cuentos. Contaremos con la participación del autor, Héctor Alejandro Quintanar.

La cita es el jueves 8 de mayo a las 13 horas, en la sala Lucio Mendieta de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

Rocío Guzmán

Convocan a comentar Relatos africanos, de Doris Lessing

Los invitamos a una sesión más de Se buscan lectores. Para comentar: Relatos africanos, de Doris Lessing. Se abordará todo eI libro. Jueves 8 de mayo de 2025, a las 19 horas (horario de la Ciudad de México).

ID de la reunión: 305 518 6688.

Zoom: https://cutt.ly/oeFlcawK.

Código de acceso: galatea24.

Anfitrión: Maestro Julio Castañeda. Convocan: UACM, Programa Galatea y Lectores en activo.