H

oy no es posible hablar de soberanía, sin gozar de soberanía informativa. Recordemos que la información es un derecho, no una mercancía. Quien controla la información, controla las conciencias y decisiones cruciales. Por eso los monopolios de la información constituyen una de las principales estructuras de dominación, y dictadura semiótica a escala planetaria que no se reduce a ganancias de empresas, sino a un complejo ideológico que produce sentidos, emociones, agendas y marcos mentales funcionales al orden neoliberal, racista, patriarcal y colonial.

Nuestras agencias de información deberían funcionar contra la dictadura del significante hegemónico. En un mundo donde cinco conglomerados controlan más de 80 por ciento del flujo informativo global, la ética de la comunicación no puede limitarse a la neutralidad, sino que debe plantearse en clave crítica. Por tanto, enfrentar los monopolios informativos y nuestras propias taras en la materia no es sólo una cuestión económica o legal, es una obligación histórico-ética en defensa de la dignidad y la verdad. Urgen las agencias de información para la revolución de las conciencias. Que los debates no eclipsen lo importante.

Mientras algunos se pelean y protagonizan pugilismos lenguaraces, ellos consolidan aparatos de colonización semántica para imponernos aranceles semióticos. Fue advertido por el Informe MacBride (1980), preocupado por la concentración hegemónica de la producción informativa. Ap, Upi, Reuters, Afp, entre otras, que monopolizan no sólo la materia informativa, sino la sintaxis del mundo. El Informe MacBride denuncia la desigualdad en la circulación de la información y propone, entre sus principales recomendaciones, el fortalecimiento de las agencias de información nacionales e independientes, acceso equitativo a las fuentes informativas y la democratización del flujo informativo. Los monopolios de la información son una amenaza contra las democracias.

Ejemplo: Reuters (Reino Unido) es una de las mayores agencias de noticias del mundo. Produce más de 60 por ciento de las noticias internacionales que circulan en nuestros países. Es el control semántico desde una lógica financiera (es parte de Thomson Corporation). Google/YouTube (Alphabet Inc) controla 90 por ciento de las búsquedas en Internet y 75 por ciento del contenido audiovisual circulante. Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) intermediario entre emisores y receptores, administra y censura contenidos. Amazon (Amazon Studios, Twitch, Kindle, Alexa) fusiona consumo, vigilancia y entretenimiento. Controla flujos de información en el comercio digital. X (ex Twitter) –propiedad de Elon Musk– rediseña el discurso político con criterios de mercado, sensacionalismo y desinformación masiva. Algoritmos que definen lo visible, lo creíble y lo viral.