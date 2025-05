▲ El ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero (centro) participó en el Seminario internacional de primavera: El buen gobierno en el siglo XXI. Foto María Luisa Severiano

Arturo Cano

Periódico La Jornada

Miércoles 7 de mayo de 2025, p. 10

Decidido a inspirar fe en la democracia a las personas que lo escuchaban, el ex presidente de España José Luis Rodríguez Zapatero contó, en un evento en la Universidad Nacional Autónoma de México, que recién había visto los niveles de aprobación de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Son espectaculares. No hay nadie en el mundo con esos índices de popularidad, con lo cual se desmiente la teoría de que estamos en un momento donde se genera desconfianza por los gobernantes… Hay gobernantes que producen gran confianza, como es la presidenta de México; no recuerdo esos índices de aprobación después de unos meses”.

El ex mandatario habló cerca de una hora en el Seminario internacional de primavera: El buen gobierno en el siglo XXI, organizado por el Programa Universitario de Gobierno (que dirige el ex gobernador de Chiapas Eduardo Robledo) y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ambos de la UNAM.

En el arranque del encuentro, el director de la FCPyS y ex diputado de Convergencia (hoy Movimiento Ciudadano), Alejandro Chanona, se permitió la broma de repetir que Rodríguez Zapatero fue buen presidente y mejor ex presidente , aunque dijo no estar de acuerdo con esa idea.

Sería buenísimo poder ser ex presidente sin tener que ser presidente , respondió con humor el ex mandatario español.

En la mesa, moderada por Leonardo Curzio, el también militante del Partido Socialista Obrero Español agradeció a México, como ha hecho en otras visitas al país, el trato que dio al exilio español después de nuestra guerra civil y durante nuestra horrenda dictadura .

Así, destacó la figura de Lázaro Cárdenas, y de la lista enorme de brillantes figuras del exilio eligió la de María Zambrano, quien representa, señaló, el estadio más alto de la filosofía española .

En este contexto, recordó que durante su mandato se aprobó la primera Ley de Memoria Histórica (2007), que reconoció a los descendientes del exilio y ha dado lugar a que 800 mil latinoamericanos (80 mil de ellos mexicanos) obtengan la nacionalidad española.