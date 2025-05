Alonso Urrutia Alma Muñoz

Periódico La Jornada

Miércoles 7 de mayo de 2025, p. 9

El director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, dijo que como parte de la revisión de las condiciones en que se entregaron viviendas en el pasado, se han identificado 933 mil casas emproblemadas , ya sea porque enfrentan juicios masivos ilegales, las características de los créditos las hacían impagables o se ubicaban en lugares muy apartados.

Señaló que a partir de un censo que realiza la Secretaría de Bienestar para determinar condiciones específicas, se buscarán alternativas viables para recuperarlas.

Durante la mañanera de ayer, Romero Oropeza sostuvo que el instituto ya ha presentado alrededor de 40 denuncias vinculadas a los malos manejos ocurridos en el pasado: contra despachos que emprendieron juicios masivos ilegales, contra empresas que vendieron múltiples veces las mismas viviendas y contra funcionarios coludidos con estas prácticas. En coordinación con la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal preparan otro paquete de 3 mil 500 demandas penales, expuso.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseveró que una vez que la Secretaría de Bienestar concluya el censo puntual de las condiciones de cada derechohabiente, vamos a poder decirles realmente cuáles están abandonadas y cuáles están ocupadas, y de las que están ocupadas, si las habitan quienes originalmente pidieron el crédito o vive ahí otra familia por alguna razón. El objetivo es regularizar estas viviendas .

La mandataria afirmó que hay otras casas donde se carece de servicios o son demasiado pequeñas –hay unas que me dicen que son de tres por tres, o algo así; imagínense, no se pueden utilizar como vivienda–, pero no se les puede dejar en esa situación.