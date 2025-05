Esto no puede pasar y hay que decirlo con todas sus letras: no habrá voto en prisión preventiva, y eso es un grave retroceso, porque quién más interesado en elegir a sus juezas y jueces que quien está sometido hoy al imperio de la jurisdicción , indicó.

Señaló que esta situación no debe repetirse y todas las autoridades del Estado mexicano deben entender el punto y pedir una disculpa a todas las personas, porque ya había un progreso y ahora un retroceso, al grado de que a menos de un mes se siguen generando herramientas.

Frente a reclamos de personas con discapacidad porque en la elección judicial tendrán retos de todo tipo, la consejera Claudia Zavala, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y no Discriminación del Instituto Nacional Electoral (INE), pidió disculpas por ello.

Minutos antes, personas con discapacidad estuvieron con funcionarios de la dirección ejecutiva que atiende los temas de no discriminación y del Registro Federal de Electores, precisamente para hacerles saber que algunos podrían acoplarse a esta votación, pero otros no, lo mismo porque falta el sistema braille que por la complejidad que representa esta elección para quienes no saben leer o escribir o aquellos con distintas discapacidades, como los sordos, ciegos o débiles visuales.

Hilda Laura, con discapacidad visual, expresó: No tiene que ser un asunto de presupuesto, sino del ejercicio del derecho. Ni la urna tiene señalización o relieve. Eso de su página y textos alternativos... esa página no es accesible, ninguna de sus plataformas .

En el simulacro se les indicó que las personas que así lo soliciten pueden hacerse acompañar por alguien de su confianza y, en caso de ir solos a votar, es posible solicitar el apoyo de los funcionarios de casilla.

El protocolo para personas en situación de discapacidad se concentra en aspectos operativos, de acceso preferencial a la casilla, pero al final, si requieren apoyo, se romperá la secrecía del sufragio, porque alguien más se enterará de las opciones de su preferencia.