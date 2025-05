Las canciones no se van, llegan, están. Toda canción, toda buena canción, está en un tiempo sin tiempo. Digámoslo así: está en la memoria antes o desde antes de la memoria. Cambio de tema: aun cuando no llegue a su destinatario toda carta llega a un destinatario. ¿Se ha encontrado usted una carta en la calle?, ¿no la ha leído? De alguna manera usted era el destinatario de esa carta.

Ya no se escriben cartas, se escriben correos o mensajes. El tiempo, íntimo, de la escritura de la carta, se ha perdido. Se daba uno su tiempo para elaborarlas, y el destinatario para leerlas y contestarlas. El tiempo de las cartas era otro tiempo.

ace mucho escribí que siendo niño redactaba las cartas de la familia. Recuerdo con agrado la obligada introducción, más o menos como esto: Te mando la presente deseando que te encuentres bien, gozando de cabal salud. La que de mí se despide me deja con bien, gracias a Dios. Y después de saludarte te digo lo siguiente (dos puntos) .

Todos somos los destinatarios de todas las canciones. Alguna vez en algún lugar de Rumania entoné “Bésame…”, y todos los escuchas, alrededor de 50 respondieron, en español: Bésame mucho . Esa canción, se dice que la canción mexicana más grabada en el mundo, escrita a los 16 años por una mujer tapatía que aún no había sido besada, traspasa las fronteras, traspasa las memorias.

El poema (desvarío, si se quiere) antecede a la memoria. Me atreveré: la funda. Pero hablábamos de cartas. Carta sin formalidad no hay. Poema (o canción) sin forma tampoco. Y digerir eso se les dificulta a los que (a cualquier edad) empiezan a escribir (poemas, canciones; cartas ya no).

Antes del (de la) Internet la gente no escribía mucho que digamos; ahora, por más que escriba, tampoco.

No hay escritura que no demande forma, y curiosamente aquí nos hemos (medio) olvidado de eso.

No hay escritura que no demande tiempo. Toda escritura es tiempo escrito.