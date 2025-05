Pues bien, ayer, el director del Infonavit actualizó el inventario de la corrupción en el instituto: “debido a las malas prácticas en el Infonavit en otras administraciones, el diseño principalmente de créditos impagables, la contratación de despachos con prácticas fraudulentas, ilegales, y a las viviendas que se construyeron muy lejos y sin servicios, hoy tenemos un universo de 933 mil viviendas ‘emproblemadas’ en todo el país”.

En el detalle, explicó que 131 mil de ese universo están inmersas en juicios masivos, que ya detuvimos , pero que están en algún punto del proceso jurídico; 216 mil ya se les quitaron al derechohabiente, pero el Infonavit no puede escriturarlas porque el juicio masivo fue fraudulento; 497 mil desde hace muchísimos años no pagan los derechohabientes, mucho tiempo en cartera vencida y esto se puede deber al famoso crédito impagable o a que se asignaron esas viviendas muy retiradas; la gente, quizá, no las ocupó nunca. El problema aquí es que el derechohabiente sigue con un adeudo, aunque no viva en ese lugar; y 89 mil del Fovissste con sus respectivas problemáticas, que seguramente son las mismas .

La investigación sigue adelante, sigue saliendo mugre, pero hasta ahora no hay un solo integrante de la trinca en la cárcel.

Las rebanadas del pastel

¿Será que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México perdió la brújula o simplemente se dejó convencer por alguien de su primer círculo?, porque ¿a cuento de qué nombró al impresentable Adrián Rubalcava Suárez (PRD-PVEM-PRI y ahora moreno ) como director del Sistema de Transporte Colectivo, Metro? Entonces, mantengan la puerta abierta, que los saltimbanquis ya se la saben.

X: @cafevega

cfvmexico_sa@hotmail.com