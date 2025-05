L

a responsabilidad política inmediata, y la administrativa que le es ineludible, le pertenecen a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, que parece haber sido sentenciada a estancarse en los pleitos internos que le cerraron el paso hacia el mando capitalino a Omar García Harfuch y en una insuperada falta de química o al menos en una ineficaz estrategia de imagen que muestre en creíble identificación colaborativa a dicha gobernante chilanga y a la presidenta Sheinbaum.

Por lo pronto, la designación de un nuevo director del Metro ha generado un notable rechazo en segmentos ciudadanos en general y, en particular, en algunos correspondientes al morenismo y el cuatroteísmo. Adrián Rubalcava Suárez era, hasta diciembre de 2023, un político truculento que pretendía competir contra Morena y sus aliados en la capital del país, como abanderado de PRI, PAN y PRD. Ya que no le cedieron tal candidatura, la cual acabó en manos de Santiago Taboada, Rubalcava renunció al PRI, a cuyo nombre presidía la alcaldía Cuajimalpa (en tres distintos periodos estuvo al mando).

El mismo diciembre de 2023, Ruvalcaba emprendió, con los ex gobernadores Alejandro Murat (Oaxaca) y Eruviel Ávila (estado de México), y el yucateco Jorge Carlos Ramírez Marín, un acto de prestidigitación política, al crear una Alianza Progresista que apoyaría la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum.