¿No les parece un exceso que el banco del que somos clientes cobre una comisión de 30 pesos o más si disponemos de nuestro dinero en el cajero automático de otro banco? Por mínima que sea la cantidad que necesitemos, por sacar 200 pesos nos cobran 30 o más. Existen centenares de comisiones, nada es gratuito, las regula el Banco de México. Por otro lado, están los intereses. Si pagamos sólo el mínimo de la tarjeta de crédito la cuenta sube mucho y no todos son totaleros , los que cubren el saldo completo en la fecha de su vencimiento. Estos temas deberían ser abordados en la Convención Nacional Bancaria que comenzará mañana en Puerto Vallarta. La presidenta Sheinbaum va a inaugurarla y ya ha adelantado que es necesario que bajen las tasas de interés porque se requiere crédito accesible para que las empresas puedan obtener financiamiento para sus inversiones. Hoy en día su principal fuente de financiamiento son sus proveedores, no las instituciones bancarias.

Recibió en la Casa Blanca al nuevo primer ministro de Canadá, el financiero Mark Carney. Ganó para el Partido Liberal la reciente elección sobre los conservadores. Trump ha venido insistiendo en que debe convertirse en el estado 51 de la Unión Americana. Con esta agresiva idea amagó los últimos días del anterior gobernante, Justin Trudeau. En su cara y sin pestañear, Carney le dijo: Como usted sabe por los bienes raíces, hay algunos lugares que nunca están a la venta. Después de haberme reunido con los propietarios de Canadá en el transcurso de la campaña en los últimos meses, no está a la venta, no estará a la venta , reafirmó. Trump repuso con una frase de una película del agente 007: nunca digas nunca . Teatral, pues. También repitió su amenaza contra el T-MEC.

ólo era cuestión de tener paciencia y cabeza fría: después de señalar a China –junto a México y Canadá– como la fuente de suministro de fentanilo, el presidente Trump se dobló ante aquel país y abrirá negociaciones. En este momento siguen vigentes los aranceles que las dos potencias se impusieron recíprocamente. Trump fijó una tarifa de 145 por ciento y Xi Jinping respondió con otra de 125. En medio de la disputa quedaron millares de empresas, entre ellas Apple, que se está llevando la producción de sus celulares, pero no a Estados Unidos, como lo suponía Trump, sino a India. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el representante comercial, Jamieson Greer, se reunirán en Suiza con el viceprimer ministro He Lifeng con miras a llegar a un acuerdo que reactive su comercio. Este acercamiento pudo haber ocurrido desde enero, cuando Trump tomó posesión. Se hubieran evitado daños que suman miles de millones de dólares.

Dijo Raquel Buenrostro, la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, que en los procesos de licitación para medicamentos muchas empresas participantes incurrieron en anomalías. Desde no contar con registro sanitario hasta entregar información falsa, porque su objeto social no tiene nada que ver con lo farmacéutico. Pero me atrevo a proponer este escenario: si una dependencia del gobierno federal publica sus bases para una licitación; si en las bases está toda la información, los tiempos y la documentación que deben entregar quienes desean participar; si esa información, en una etapa que se llama acto de apertura de sobres, los responsables de la dependencia oficial la revisan y la avalan, o la desechan, ¿entonces si una empresa llega hasta el final de la licitación, llamado fallo, de quién es también la responsabilidad?

¿Y si digo que para nada me parece la designación de Adrián Rubalcava como director del Metro, me dirán que es decisión de Clara Brugada y que no debo cuestionar? ¿Que ya soy facha? ¿Que calladita me veo más bonita?

