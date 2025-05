Ap y Afp

Periódico La Jornada

Miércoles 7 de mayo de 2025, p. 22

Washington. Otro juez federal falló ayer contra el gobierno del presidente Donald Trump por la inapropiada aplicación de una ley de guerra del siglo XVIII para acelerar las deportaciones de migrantes acusados, sin pruebas, de pertenecer a la pandilla Tren de Aragua.

El juez de distrito de Nueva York Alvin K Hellerstein determinó que la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 no puede ser utilizada contra la pandilla Tren de Aragua porque no está atacando a Estados Unidos. El grupo podría estar involucrado en el tráfico de narcóticos, pero eso es un asunto criminal, no una invasión o una incursión depredadora , escribió el impartidor de justicia.

Es el segundo juez en llegar a esa conclusión en la última semana. Un impartidor de justicia designado por Trump en el sur de Texas emitió el jueves pasado un fallo similar.

Ya son varios reveses

El fallo de Hellerstein, que se aplica en la ciudad de Nueva York y áreas circundantes, es el más reciente de una larga serie de reveses judiciales al esfuerzo del gobierno de Trump de acelerar las deportaciones de migrantes sin papeles. El presidente se queja de tener que brindar un debido proceso a personas que no siguieron las leyes de inmigración de Estados Unidos.