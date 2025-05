Insistió en que la empresa cobra tarifas más altas a la gente y el sistema está abandonado: hay fugas, no se arregla, cuando supuestamente el objetivo de la privatización era que funcionara adecuadamente el sistema de servicio público del agua, en particular, en Cancún, (municipio) Benito Juárez .

La mandataria recordó que se trata de una privatización que se dio hace tiempo y como en muchas otras, particularmente en el caso del agua, se cobra, pero no se invierte .

Luego de criticar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no atrajo el conflicto legal que mantiene el gobierno de Quintana Roo con la empresa Aguakán por la concesión del servicio de agua potable y alcantarillado en cuatro municipios del estado, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó al juzgado de distrito que tiene el caso a priorizar el bien de la gente y el agua como derecho humano.

Entonces, a pesar que no han cumplido, no funciona bien el servicio de agua potable, no reparan, se quieren seguir quedando con la concesión .

Subrayó que los gobiernos estatal y municipal han estado pidiendo que se regrese la concesión a lo público. Ganaron un amparo, supuestamente iba a decidir la Corte, pero ésta decide regresarlo y no tomar una decisión .

La mandataria demandó que en este proceso, los actuales jueces y los que vendrán después de la elección del 1 de junio “pongan por encima de todo el derecho humano al agua… En septiembre vamos a tener nueva Corte, vamos a esperar que sea una que tenga por encima de todo la justicia”, manifestó.