Israel Campos Mondragón

Periódico La Jornada

Miércoles 7 de mayo de 2025, p. 8

La cantante estadunidense Vōx estrenó All My Best Friends Are Ghosts, su primer álbum en el cual explora parte de su vida en una búsqueda profunda hacia la conexión humana.

Sara Winters es quien está detrás del proyecto Vōx, que durante ocho años incursionó en el género del avant-pop, donde recibió elogios por parte de diferentes medios y se presentó en los principales festivales como Sónar en Barcelona y MUTEK en Tokyo; además, fue invitada, el año pasado, por el grupo alemán Kraftwerk, para actuar cuatro noches en Berlín ante más de 12 mil asistentes.

Mi nuevo disco se inspira en el dolor del cambio, la presencia inquietante de los seres y relaciones pasadas, además del paisaje cambiante de la identidad. Llegó desde un periodo de transición profundo en mi vida, donde todo se sentía como si se estuviera disolviendo: mi sentido del yo, mi salud y mi lugar en el mundo. Estaba tratando de entender en quien me he convertido y a quien he perdido a lo largo del camino. Grabarlo fue catártico y brutal , dijo Winters a La Jornada.

El disco se originó en 2011, cuando la artista se mudó a Los Ángeles y escribió la letra del sencillo homónimo al álbum, cuando experimentó una profunda soledad en una nueva ciudad.

Hace tiempo fue diagnosticada con autismo y dolor crónico, su más reciente disco también la ayudó a comprender su neurodivergencia.