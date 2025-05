Julio Gutiérrez y Roberto González Amador

Periódico La Jornada

Miércoles 7 de mayo de 2025, p. 19

Entre los inversionistas hay apetito por México . A mediano y largo plazos el país es una gran oportunidad de inversión , afirma Eduardo Osuna Osuna, vicepresidente de BBVA.

El banquero lo tiene claro: en un lapso de dos años, una vez resuelta la incertidumbre comercial internacional, se debe haber creado una política que tenga como objetivo atraer capital, pues los inversionistas nacionales y extranjeros están interesados en poner dinero en México .

Entre los empresarios, aclara, hay una expectativa positiva de que la nueva administración, que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, apostará por el desarrollo de nueva infraestructura, pues hace falta en sectores como el energético y el de logística. De concretarse, el desarrollo y el crecimiento irá al alza.

En entrevista, antes de la 88 Convención Bancaria, que se realizará en Nayarit, Osuna Osuna, director del banco de mayor presencia entre los que operan en el país señala que la banca sí presta recursos y se puede otorgar mayor financiamiento respecto a los niveles de crecimiento que se tengan.

–¿Cómo observa el arranque de año?

–Desde el punto de vista de la actividad bancaria no se ve mal, aunque sí estamos ya empezando a percibir una desaceleración en el crecimiento del crédito, eso ya lo esperábamos. Es sobre todo por dos cosas.

“Por un lado los aranceles, tema que no se ha disipado, a México no le ha ido mal en términos relativos, pero todavía falta mucho para que tengamos claridad de qué va a ocurrir y el impacto de eso está centrado en las decisiones de inversión.

“Hasta que no haya claridad de qué va a pasar con los aranceles, no habrá inversiones, pero no solamente en México, incluso en Estados Unidos y en muchas partes del mundo, porque no hay reglas claras del juego.

“Y luego la incertidumbre, porque hay muchos inversionistas mexicanos que están esperando lo que ocurra con la reforma del Poder Judicial, que no se va a ver a corto plazo, esto no se resuelve con la elección que estamos a punto de tener, sino hasta que se vea claro cómo va a empezar a operar y esto no es un tema menor, porque la preocupación es cómo vamos a dirimir controversias en México.

No es que en el pasado lo hiciéramos perfecto, que fuera muy bueno, había muchísimo espacio para mejorar, pero al no tener idea de qué va a ocurrir, hay una pausa, y eso lo empezamos a ver desde el último trimestre del año.

–De extenderse más este freno en la inversión ¿se pueden reducir más las proyecciones de crecimiento?

–Sin duda, porque esto es un ciclo. Al haber más inversión, hay creación de empleo, ese empleo genera más consumo y se hace un círculo positivo, o al revés.

“Si vemos los datos, el acumulado de crecimiento del empleo, hay una caída de al menos 15 por ciento, todavía hay números positivos en la creación de empleo, pero menor a lo que se reportaba el año pasado. Si vemos los reportes de la Antad empezamos a ver algunos impactos en el consumo.