▲ El boxeador mazatleco de 23 años de edad (derecha) arrancó su carrera profesional con una veloz victoria el sábado en Riad, donde noqueó al regiomontano Michel Polina. Foto @queensberrypromotions

Respecto al peso en el que combatirá, el boxeador se mantendrá en las 160 libras.

“Me siento cómodo en esa categoría, no he tenido mucha oportunidad de probarlo en varios rounds, pero me sentí bien en mi debut y así voy a seguir. Aunque no fui muy exigido ante Polina sé que debo prepararme mucho más, porque estuve inactivo mucho tiempo y debo alcanzar mi mejor forma física.”

Pese a las críticas por la falta de combatividad en la pelea del Canelo, el mazatleco consideró que el combate de su compatriota fue inteligente .

“Me imaginaba que iba a ser una pelea donde Canelo estaría tranquilo. Si arriesgas mucho podrías perder, así que hizo una contienda muy inteligente, con pocos golpes. Su victoria fue clara, pues dominó todo el combate”, argumentó el mexicano, quien tuvo la oportunidad de charlar unos minutos con el jalisciense.

Pudimos convivir poco, sólo me felicitó por la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París y me dio muchos ánimos para esta nueva etapa que estoy viviendo. También me tocó ser testigo de lujo de la pelea de Jaime Munguía y eso fue un enorme aliciente para lo que quiero conseguir en mi carrera en un futuro.

El púgil volverá a los entrenamientos este miércoles.