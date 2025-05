Por otra parte, el grupo ciudadano en Defensa del Deportivo Xochimilco denunció la injerencia que ha tenido el ex alcalde José Carlos Acosta ante la imposición de la Utopía, por lo cual se deslindaron del ex funcionario y aclararon que su lucha no es partidista ni personal y se sostiene de la ciudadanía en defensa de los espacios públicos. Reiteraron su rechazo al proyecto que se intenta imponer sin consulta pública.

Asimismo, expresaron que su lucha es por mantener el deportivo como un espacio comunitario y ambiental que pertenece al pueblo, por lo cual su destrucción es un atentado contra la vida.

Agregan que la Utopía es una imposición sin consulta, sin estudios y con fines ajenos al bienestar de la comunidad, por lo que continuará la defensa de su territorio.