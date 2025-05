Denunciaron que los directivos trataron de minimizar lo sucedido e incluso buscaron que creyeran que las llamas fueron ocasionadas por una fuerte corriente de viento. Hasta ahora se desconoce el paradero de los docentes y no se descarta que hayan huido.

En su caso, dijo, trasladó a sus hijos al Hospital de la Niñez Oaxaqueña; reiteró que la directora del colegio Francoise Dolto, Ariela Sánchez Moreno, no ha dado una explicación a los paterfamilias

La escuela organizó el campamento en el que estaban programadas diversas actividades; no obstante, no se permitió a los padres acudir y pese a que se les entregó un itinerario, en éste no se informó de la realización de una fogata.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca aseguró las instalaciones del colegio Francoise Dolto, que también fue suspendido por el Instituto Estatal de Educación Pública del Estado.

Victoria González comentó que al inicio del ciclo escolar pagan un seguro de gastos médicos por cada niño; sin embargo, no pudieron hacerlo efectivo con Mapfre, pues sólo cubre gastos menores y para aplicarlo, el representante legal de la escuela debe solicitarlo.

Añadió que los estudiantes narraron que Daniel Jonathan, profesor de educación física y presuntamente pareja de la directora, arrojó alcohol a la fogata con la intención de avivarla y las llamas alcanzaron a los pequeños.