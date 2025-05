Louis Chilton

The Independent

Periódico La Jornada

Martes 6 de mayo de 2025, p. 7

Desde que dejó atrás al personaje de Rey, aquella maestra Jedi que protagonizó tres películas de StarWars –y para el cual se prepara otra cinta, aún secreta–, la actriz británica Daisy Ridley comenta en entrevista la manera en que sobrevivió a la fama temprana, cómo fue golpeada y magullada en el set de su nueva película de acción, Cleaner, que se estrenó ayer, y por qué nunca creyó en la “maldición de Star Wars”.

¿Qué clase de actriz es Daisy Ridley? Se le cuestiona y con cuatro palabras responde: No soy una estúpida .

Parece gracioso decirlo, pero con el tiempo te das cuenta de que la gente (en el mundo de la farándula) se porta muy mal. Soy trabajadora; llego a tiempo; me sé mis diálogos; sé dónde tengo que estar . Hace una pausa. ¿Pero en un sentido metafísico? No sé... , afirma la ex protagonista de Star Wars de 33 años, que fue el rostro de la trilogía de secuelas de Disney, empezando con Star Wars: El despertar de la Fuerza, acompañada por John Boyega, Oscar Isaac y Adam Driver.

Tras ese éxito vinieron, Asesinato en el Orient Express (2017), la película de ciencia ficción juvenil Chaos Walking (2021), así como producciones independientes. Esperando ese spin-off sobre Rey, la inglesa también aparece en una de las 16 cintas que se presentarán en La Competición Inmersiva –trabajos audiovisuales que usan realidad virtual– dentro del festival de Cannes. Trailblazer se llama la película que protagoniza sobre Bertha Benz, pionera del automovilismo.

Cuando hizo su debut en la pantalla grande, Ridley era una desconocida veinteañera, pero se mantuvo firme. Los fanáticos de Star Wars derramaron elogios sobre su joven estrella.

La charla con ella comienza con el tema de Magpie, cinta que protagonizó en 2024, que fue escrita por Tom Bateman (actor y escritor británico y esposo de Ridley). Encarna a la madre de un niño actor que empieza a sospechar que su marido tiene una aventura. Tom y yo conocemos a gente involucrada en una situación como esta, gente que ha sido muy herida por una infidelidad .

Hay que destacar también A veces pienso en morir (2023), en la que interpretó a una persona solitaria en un pequeño pueblo estadunidense con Ridley demostrando su aptitud para personajes versátiles. En Cleaner es una mujer en el lugar equivocado, y el único recurso es la violencia. Ambientada en un rascacielos londinense, ve a Ridley interpretar a una limpiadora de ventanas entrenada por el ejército que debe salvar a su hermano autista de un grupo de ecoterroristas.

Camino hacia la fuerza

“Sentí las comparaciones con Duro de Matar (clásico de acción protagonizado por Bruce Willis)”, asegura Ridley, pero ésta es diferente. Se trata de una persona que intenta abrirse camino a la fuerza.