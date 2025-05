Iván Evair Saldaña

Enviado

Periódico La Jornada

Lunes 5 de mayo de 2025, p. 11

Tlalnepantla, Mex., Ante las críticas por el anuncio del gobierno federal de que en México iniciará el proceso para reducir de 48 a 40 horas la jornada laboral semanal, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió ayer: No, siempre es buen momento para apoyar al pueblo .

La mandataria no mencionó nombres ni especificó a quiénes se refería. No obstante, en días recientes, organizaciones como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtieron que no es momento de decisiones unilaterales ni de imposiciones políticas , subrayando que la medida debe ser acordada con los empresarios.

“El 1º de mayo dije que inicia la discusión para la semana 40 horas para las y los trabajadores de México, porque antes decían: ‘Es que, qué mal momento para apoyar al pueblo’. No, siempre es buen momento para apoyar al pueblo; lo que pasa es que nunca querían apoyar al pueblo de México”, dijo la mandataria desde la plaza Gustavo Baz de Tlalnepantla, al cerrar su gira por el estado de México.