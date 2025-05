Reuters, Dpa y The Independent

Periódico La Jornada

Sábado 3 de mayo de 2025, p. 19

Washington. El vicepresidente estadunidense, J. D. Vance, aseguró que ahora depende de los rusos y los ucranios detener el conflicto bélico y enfatizó que esta no es nuestra guerra , en momentos en que el presidente de Ucrania, Volodymir Zelensky, reportó ayer una nueva oleada de ataques con drones rusos contra Járkov, que dejó al menos 40 civiles heridos en una zona donde no había objetivos militares .

Dependerá de ellos llegar a un acuerdo y detener este conflicto brutal , declaró Vance en una entrevista en el programa Special Report with Bret Baier, de Fox News. Añadió que no va a cambiar nada y no va a terminar pronto la guerra entre Rusia y Ucrania.