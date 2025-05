Ap, Dpa y Reuters

Periódico La Jornada

Sábado 3 de mayo de 2025, p. 17

Washington. Una red de abogados en Estados Unidos denunció que cientos de migrantes venezolanos deportados por la administración del presidente Donald Trump fueron convertidos en fantasmas legales, ya que sus nombres no aparecen en registros oficiales ni sus casos pudieron ser defendidos adecuadamente en tribunales de inmigración, reportó ayer la revista The New Yorker, en una semana en la que funcionarios del gobierno colocaron afuera de la Casa Blanca carteles con los rostros de migrantes que han sido detenidos por las autoridades migratorias.

Los carteles muestran a migrantes arrestados por asesinato en primer grado, abuso sexual de un niño, secuestro y violación, asesinato, pedofilia y distribución de fentanilo , y describen a los detenidos como extranjeros ilegales , aunque sus nombres y estatus legales precisos no están incluidos.

En tanto, la revista estadunidense ahondó en el caso de Pedro Escobar Blanco, quien ingresó de forma legal a Estados Unidos en julio de 2024 y fue detenido en octubre tras una redada laboral en San Diego. Fue deportado el 15 de marzo a una prisión salvadoreña sin haber sido notificado formalmente ni haber tenido contacto con su abogada.

Pese a ello, un juez migratorio en California celebró su audiencia de asilo en ausencia y ordenó su expulsión definitiva del país, lo que le prohibirá volver por al menos 10 años. “Su ‘no comparecencia’ no fue culpa suya, sino que el ICE no lo presentó”, declaró su abogada Andreana Sarkis.