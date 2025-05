Cada 4 de mayo se celebra el May the 4th Be With You, fecha conocida popularmente como el Día de Star Wars. En la Ciudad de México habrá exposiciones, convivencias y eventos alusivos.

No cobramos por nuestras actividades. Es retribuir un poco de lo que George Lucas nos ha reconocido , destacó Ríos.

El May the 4th Be With You surgió del parecido fonético con la frase May the force be with you (Que la fuerza te acompañe, en inglés), del universo creado por George Lucas, cuya primera película se estrenó en 1977. En México, el impacto de la saga comenzó en los 70 y 80. Según José Ángel Garfías, investigador de la UNAM, Star Wars y sus personajes conectaron muy bien con los mexicanos por su mitología fantástica.

La saga marcó una escuela de cómo explotar este tipo de franquicias. En primera instancia con figuras de acción que acompañaron las películas, cómics , y que hoy se ha expandido a videojuegos, caricaturas y más”.

Aunque Star Wars es considerado un producto de consumo, sus fanáticos, mayores en número que en algunas religiones, predican la filosofía jedi y preservan mitos y rituales de ese universo, agregó.