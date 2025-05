En este recinto, dijo la intérprete de Me siento bien, pero me siento mal y Arde: “presentaré temas que se incluyen en mi concierto por los 45 años –con el cual inició festejos en 2024 en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris– con una selección balanceada de repertorio antiguo y temas recientes. Así que se podrá ver la historia y actualidad de este personaje que es Cecilia.

El Music Hall de Casa Cent’anni es un espacio nuevo, no lo conocía, pero lo están abriendo para conciertos y nuevos eventos. Me parece muy importante apoyar los lugares con música en vivo, porque en la ciudad hay muy pocos donde se pueden escuchar grupos. Es importante invitar al público a estos foros alternativos, que están haciendo un esfuerzo por presentar el trabajo de los artistas o ser escaparate de nuevos talentos .

“He estado trabajando desde principios de año. Estuve en la celebración de 10 años de Bajo Circuito; casi dos meses en Torreón filmando la película Sin decir adiós; participé de manera especial en una serie y empecé la cinta Tiempo de jacarandas, dirigida por Francisco Sánchez Solís; al mismo tiempo, me presento con Rock en tu idioma, con mi gira de los 45 años y preparando otros proyectos. He estado muy movida y muy agradecida tener tanta chamba.”

▲ Cecilia Toussaint se presentará en Polanco el 9 de mayo. Foto cortesía de la artista

La experiencia de tocar en vivo siempre ha sido totalmente distinta a todo lo demás, y tener al público cerca, en lugares como el mencionado, es muy emocionante, porque te permite sentir qué está pasando con tu música y la energía del público, que es muy gratificante y emocionante. Me sigo prendiendo y me dejo llevar igual que siempre; las canciones me siguen moviendo y mi trabajo me continúa emocionando.

Sobre la primera vez que estuvo en un escenario, Toussaint recordó que fue cuando tenía 10 años. Fue un concierto con mis hermanos en un deportivo, un evento organizado donde trabajaba mi papá; profesionalmente estuve, después, con La Nopalera y Arpía. Mi primera presentación de rock fue el 23 de septiembre de 1983, en el Teatro de Arquitectura .

Paralelamente a su trabajo como cantante, ha participado como actriz en obras de teatro, cine, radio, televisión y plataformas. Ha prestado su voz en doblajes, es narradora y actriz de películas y programas de televisión; ha grabado 17 discos como solista y ha colaborado en infinidad de producciones discográficas y propuestas musicales.

No te podría decir dónde me siento más a gusto o más contenta porque cada uno me ofrece cosas distintas, aprendo y me emociona de diferente manera. Todo se complementa entre sí. De hecho, así ha sido mi carrera desde que la inicié en la década de los 70 .

Desde 2010 participa con lecturas en atril en los programas ¡Leo… luego existo! Y ¿Quieres que te lo lea otra vez?, que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura lleva a todo el país. Recuerdo que cuando mi abuelo estaba enfermo, era un gran lector, pedía que fuera a leerle porque era imprescindible para él seguir cercano a literatura. La verdad fue muy gratificante acompañarlo en algo que era importante .

En una de sus múltiples facetas, Cecilia Toussaint se presentará en concierto el 9 de mayo a las 20 horas en el Music Hall de Casa Cent’anni, ubicado en Julio Verne 38, colonia Polanco.