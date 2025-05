Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Sábado 3 de mayo de 2025, p. a11

A Felipe Ramos Rizo, ex silbante mundialista que desde 2005 se encargó de analizar de forma crítica la situación del gremio en el futbol mexicano, trabajar en televisión le ha creado varios enemigos. Algunos que eran mis amigos dejaron de serlo, les molestaba que pudiera tener una opinión diferente sobre su labor y se volvieron más bien adversarios , dice a La Jornada mientras organiza un archivo extenso de papeles para viajar a Guatemala, donde la Federación Nacional de Futbol (FedeFut) lo presentará en junio como presidente de la Comisión de Árbitros de ese país.

Contra lo que opinan antiguos colegas, Ramos Rizo cree que hay una crisis que no veía hace años en el arbitraje profesional, presiones de dueños, cambios en las designaciones, descuidos en la instrucción, capacitación y el uso del VAR. En México el arbitraje está en el peor momento de su historia, nunca vi una crisis tan marcada como ahora , afirma al cerrar su etapa de analista de dichas tareas en un canal de televisión, rodeado de ex jugadores y profesionales de los medios que cuestionaron su distanciamiento de la comisión que hoy preside Juan Manuel Herrero.

Si se me cerraron las puertas fue por mi personalidad, porque yo no soy de los que se deja. El presidente de una comisión debe de ser independiente, tener la libertad de elegir quién pita una final o un partido importante. Hoy, en cambio, está a las órdenes de los dueños de los equipos. Si un propietario le dice que no quiere a uno, se lo tiene que quitar, como pasó recientemente con Pumas. Se descuidó la capacitación, la instrucción, el VAR. ¿Cómo alguien que no fue nadie en el arbitraje puede hablar de jerarquía? No importa a quién traigan; el problema son los que están ahí, ellos han hecho todo lo posible para hundir al arbitraje mexicano.