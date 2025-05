Ap

Periódico La Jornada

Sábado 3 de mayo de 2025, p. a10

Madrid . Con la ayuda de analgésicos, el noruego Casper Ruud superó una dolencia en las costillas para derrotar en sets corridos al argentino Francisco Cerúndo-lo y alcanzar la final del Abierto de Madrid.

Ruud recibió tratamiento al cabo de tres juegos del partido y luego se impuso 6-4 y 7-5 a Cerúndolo en la pista central de la Caja Mágica.

Mañana, Ruud se enfrentará con Jack Draper, quien venció 6-3 y 7-6 al italiano Lorenzo Musetti. El británico disputará su tercera final del año.

El noruego, 15 del ranking mundial, comentó que sintió algo en su costilla durante el calentamiento, justo antes de salir a la cancha. Expresó que lo “sintió en casi cada golpe, especialmente en el saque.

No estaba seguro de que iba a poder terminar el partido, honestamente , manifestó; tomé un par de analgésicos, lo cual no es lo ideal, pero al mismo tiempo en una situación como ésta, tienes que hacerlo de vez en cuando. Me fue aliviando y mejorando a medida que avanzaba el partido .

Ruud salvó 15 de los 18 pun-tos de quiebre que enfrentó contra el argentino, actualmente 21 en el escalafón.