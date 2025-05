Afp y Ap

Periódico La Jornada

Sábado 3 de mayo de 2025, p. a10

Miami. El prodigio italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) sorprendió de nueva cuenta en el máximo circuito del automovilismo al quedarse con la pole position para la carrera sprint del Gran Premio de Miami. Fue una jornada de anuncios inesperados, sobre todo después de que la F1 firmó con esta plaza una renovación hasta 2041.

Antonelli, de 18 años y nueve meses, se convirtió en el piloto más joven en hacerse con una pole de cualquier tipo de carrera en la F1.

El italiano, debutante esta temporada, ganó el primer lugar de la parrilla para la sprint de hoy con una vuelta de 1:26.482, con ello superó a los pilotos de McLaren, Oscar Piastri y Lando Norris, quienes culminaron en el segundo y tercer sitios, respectivamente, y habían liderado las pruebas.

Ha sido una clasificación muy intensa. Mañana (hoy) será bonito salir en primera fila, una sensación un poco diferente , auguró Antonelli.

El italiano, quien recién aprobó su examen de conducir en enero, ya había entrado en los libros de historia de la Fórmula 1 en abril al erigirse en el piloto más precoz en liderar una carrera, récord que estaba en poder de Max Verstappen desde 2016 en Japón.

El tetracampeón mundial Verstappen, pilotando sólo horas después del nacimiento de su primer hijo, se quedó con la cuarta plaza en el Hard Rock Stadium de Miami, mientras su compañero de escudería, el japonés Yuki Tsunoda, terminó en el escalón 18.

La carrera de ayer no fue transmitida por Fox Sports México aun cuando la habían anunciado en su programación. No obstante, grupo Lauman, dueño del canal y que enfrenta un proceso legal con Fox Corporation por pago de licencias, indicó que está situación no fue su responsabilidad.