Gracias a las investigaciones de la activista afrodescendiente Viola Plummer se comprobó que el famoso médico era racista y esclavista. Plummer tomó de base de su investigación el libro Medical Apartheid: The Dark History of Medical Experimentation on Black Americans from Colonial Times to the Present, de la escritora afroestadunidense y especialista en bioética Harriet A. Washington, publicado en 2007.

Las movilizaciones de activistas afroestadunidenses y latinoamericanas consiguieron que la estatua del siniestro James Marion Sims fuera retirada.

El doctor en medicina y sociología Manuel Espinel detalla los trabajos de este personaje en Razón Pública, una de los mejores medios independientes de Latinoamérica.

Además, analiza la importancia económica que, para sus propietarios, tenían las esclavos con buena salud.