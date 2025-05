E

l valor de uso (VU), además de sus contenidos histórico y social, representa una relación directa ente objeto y necesidad (N). El VU, a diferencia del valor (V), se puede realizar sin intercambio. Marx distingue VU de su producción que siempre está adherida a relaciones sociales. La medición de los VU se hace con indicadores que resaltan su carácter natural: masa, peso, longitud, etcétera. Los VU son la sustancia material de la riqueza social; su existencia natural en oposición a su existencia social, funcional, formal. Al mismo tiempo, sin embargo, los VU aparecen como atributos social funcionales, como prerrequisito de las relaciones humanas y de su existencia como mercancía (M). Su presencia como M le da al VU una característica sociohistórica particular, en la forma de un VU social, es decir, que satisface N más allá de las de su productor. Para Marx el VU es un concepto que no entra en el dominio de la economía política, pero afirma contundentemente que la inclusión del VU en su teoría económica (TE) es uno de los rasgos que la distingue de la TE burguesa. Esta afirmación se vuelve comprensible una vez que consideramos –dicen MKB– el hecho de que Marx deriva la plusvalía del VU específico de la fuerza de trabajo (FT), que produce más V que el que ella misma tiene. Añaden que esta afirmación genera problemas lógicos y sustantivos sobre el concepto VU. En primer lugar, Marx define el VU como un objeto, una cosa. La FT, dice Marx, es la no objetivada, por tanto, no objetiva, sino subjetiva forma de existencia del trabajo ; una habilidad inseparable de la personalidad viva del obrero, su vitalidad, potencia pura; por tanto, no cumple los criterios de la definición general de VU. Marx ve la diferencia entre el esclavo y el proletario, en que en el primero es la persona misma la que se vuelve M; venta a perpetuidad vs. venta por un periodo finito. Sin embargo, esto contradice la noción de que el VU expresa la relación directa entre humanos y cosas realizada sin intercambio e independiente de las condiciones y relaciones sociales de producción . El mismo problema puede ser formulado directamente y en forma más general, dicen MKB y añaden que “de acuerdo con la definición de Marx un objeto es un VU cuando es útil en relación con una N. Sin embargo, esta definición no es aplicable a la FT como VU. La pregunta de si las habilidades físicas ( sic) de una persona son útiles para otra persona, es un sinsentido en esta forma abstracta. Sólo pueden ser útiles para otra persona dependiendo de las relaciones sociales prevalecientes y las posiciones ocupadas en ellas por las personas. Por ejemplo, bajo condiciones CPL de producción sólo el trabajo… que realiza plusvalía” es productivo… por tanto, Marx describe la N satisfecha por el VU del trabajo como la N de autoexpansión de valores existentes…” Citando los Grundrisse afirman que en este caso el VU de lo que se cambia por dinero aparece como una relación económica particular y que “el consumo del VU aquí ocurre en el proceso económico, porque aquí el VU está determinado por el valor de cambio (VC)… en este caso en contra del principio general antes establecido, el VU no es, en este caso, prerrequisito del valor de cambio. Lo opuesto es lo verdadero, es el VC y la existencia de relaciones mercantiles en general, las que son prerrequisitos del VU de la FT como M particular. Llegamos al resultado paradójico que en esta instancia específica las propiedades del VU, su definitividad y sus relaciones con el VC, son diametralmente opuestas a la definición antes establecida. Esta inversión ocurre cada vez que Marx atribuye una función económica a algún VU y lo incluye en el análisis económico. Sólo cuando el VU es una forma determinada; cuando la N a la que provee es creada y determinada por condiciones económicas. [Me parece claro que mientras en la definición original la N respecto de la cual algo es un VU es una N humana, y no una N del funcionamiento económico; como cuando se refiere a la N de hacer crecer el V, de crear plusvalía, que es el VU de la FT]. Se mantiene la objeción formal, que no es conveniente referirse a dos objetos o relaciones de significado contradictorio con la misma palabra (en este caso VU); problemas más profundos se esconden detrás del error formal, añaden MKB.