Eneyda comentó que Angel Carrillo y Victoriano Carrillo afirman tener todos los permisos para la tala. No se sabe si son empresas privadas, dicen que tienen todo en reglamento, esa información sólo lo saben los que tienen títulos agrarios en las reuniones , reclamó la lugareña.

Aquí en Paso de Álica somos más de 300 habitantes. Esta situación nos está afectando a todos, no piensan en las familias y en los niños; los animales descansan en la sombra de los árboles por los fuertes calores , alertó. Qué impotencia y tristeza , expresó.

Dijo que el comisariado Ángel Carrillo de la Rosa, junto con su primo, Victoriano Carrillo Díaz, quien anteriormente desempeñó el mismo cargo, argumentan que talan los árboles para aprovecharlos y que no se pudran.

Puntualizó que no hubo una consulta previa con la comunidad, la cual es la principal afectada, pues están talando árboles cerca de los pozos de agua. Con la situación que hay, no piensan que se secan con mayor rapidez, no ven a futuro en cómo puede afectar esta situación y todo por una miseria que les están dando .

En tanto, el síndico del ayuntamiento de Del Nayar, Rigoberto de la Rosa Carrillo, también del PVEM, solicitó el miércoles durante sesión de cabildo una licencia para separarse del cargo por tiempo indefinido a partir del 29 de mayo por motivos personales, y lo suplirá su hermano, Mariano de la Rosa Carrillo.

Sin embargo, trascendió que su decisión es por su oposición al saqueo que se está realizando en el municipio por parte de funcionarios del PVEM.