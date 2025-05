Sin embargo, el asunto no se considera concluido ni definitivo en cuanto a la posibilidad de que no se aplique a Uber el pago de ese impuesto, porque en la nueva propuesta que se formule se debe poner a consideración la constitucionalidad del artículo cuestionado.

Dicha cuota de aprovechamiento –se precisa en el Código Fiscal– corresponde al 2 por ciento, antes de impuestos, sobre el total de las comisiones o tarifas que bajo cualquier denominación cobren las personas físicas o morales por cada intermediación que realicen en la Ciudad de México, y destaca que el monto es intransferible, no deberá incluirse en el costo total a cargo del usuario ni cobrarse a los terceros oferentes.

En ese contexto, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, integrante de la primera sala, asistió a la segunda sala para desempatar la votación que ya había tenido este caso, y fue así que él votó en contra del proyecto presentado por Alberto Pérez Dayán. De igual manera, las ministras Yazmín Esquivel Mossa y Lenia Batres Guadarrama rechazaron el proyecto.

Gutiérrez Ortiz Mena mencionó durante la discusión que la aplicación de este impuesto no debía ser combatido por medio de un amparo, y precisó que su voto sólo se aplicaba a rechazar el resolutivo propuesto, no así en cuanto a dar su opinión de si el artículo 307 ter es constitucional o no.