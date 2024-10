E

l virtual empate en las encuestas de opinión en la carrera por la presidencia de Estados Unidos entre la candidata demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump es pretexto para que ambos busquen los votos que les pudiera dar el reducido margen que necesitan para ganar la elección. Debido a que las minorías étnicas, latinos, negros y árabes representarían ese margen, se han convertido en el blanco de ambos aspirantes, principalmente en los cinco o seis estados que darían la victoria a Harris o Trump, en el colegio electoral.

En Carolina del Norte y Pensilvania no es seguro que la mayoría de la población negra refrende el tradicional voto en favor de la dupla demócrata debido a la carestía que afecta principalmente a las minorías de bajos ingresos, entre los negros. Otra causa pudiera ser el sentimiento de que el gobierno de Biden- Harris no han hecho todo lo posible por defender sus derechos humanos frente a la política discriminatoria y racista, en particular de jueces y policías, en diversos estados.

En el caso de los árabes en lugares como Michigan, los 150 mil votos que fueron decisivos en ese estado para que Biden ganara, pudieran estar en vilo debido a la forma en que Biden y Harris han apoyado con millones de dólares en armamento a Israel en el conflicto en el Medio Oriente.

En un foro con la población de origen árabe, Kamala Harris manifestó su intención de promover un cese el fuego y la apertura de negociaciones para una solución de fondo en aquella región. Fue clara en su apoyo a los pueblos de Israel y Palestina, pero sin mencionar al primer ministro Netanyahu, promotor principal de la sistemática agresión armada en contra del pueblo palestino y al grupo terrorista Hamas, que perpetró el asesinato de centenares en Israel en octubre 2023.