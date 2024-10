Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Lunes 14 de octubre de 2024, p. 8

Bajo las premisas de la cartilla moral emitida por el gobierno pasado, y al retomar de manera constante frases recurrentes del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, la dirigencia de Morena emitió un documento con los 100 postulados que deben asumir sus integrantes, entre los cuales afirma que la felicidad reside en estar bien con nosotros mismos, con nuestra conciencia y con el prójimo , que el amor a los demás es la esencia del humanismo, y que amor con amor se paga .

Es de un documento repartido este fin de semana en la primera gira de la nueva dirigencia, con un catálogo de ideas y principios para que militantes y simpatizantes se identifiquen y se conduzcan en la vida .

La mayoría de los puntos replica de manera literal lo que mencionó el tabasqueño en su sexenio.