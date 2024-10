▲ Raúl Jiménez, delantero que se rencontró con el gol en el Fulham, espera aparecer en el marcador el martes en el estadio Akron. El oriundo de Tepeji del Río no anota para el Tri desde hace un año. Foto @raulalonsojimenez9

Los hombres de pantalón largo le llaman –con excesiva pompa– la industria del futbol . La diferencia es que una industria fabrica, crea, y ellos no producen nada, sólo quieren ganar dinero con un espectáculo cada vez más pobre… Así que si alguien de la legión llamada Chivahermanos tuvo por estos días pesadumbre, ¡que ni se deprima!, tan campantes y sin culpa, porque así mismo anda el dueño Amaury Vergara, quien ha hecho jugosos negocios fraccionando los derechos de transmisión del popular equipo… El domingo colectó muchos dólares en otra edición del clásico nacional, en Houston.

Explicó en entrevista concedida en 1957 a France Football que el RUA “juega ‘científicamente’ y pierde partidos que debería ganar (…) Después de todo, era por eso que quería tanto a mi equipo, no solo por la alegría de la victoria cuando estaba combinada con la fatiga que sigue al esfuerzo, sino también por el estúpido deseo de llorar en las noches después de cada derrota”… Y uno recuerda aquel gesto de Víctor Garcés, en 2003, cuando rescindió contratos a la plantilla del Cruz Azul, porque tras caer 6-1 ante el Fénix de Uruguay encontró en el vestidor ¡una fiesta!, risas y música a todo volumen.

Hace tiempo que patrocinadores, dueños y federativos se encargaron de despojar del rasgo identitario a jugadores, técnicos y clubes. A los futbolistas los convirtieron en mercenarios y no se volverá a ver un caso como el de Alex Ferguson con el Manchester United... El escritor y filósofo francés Albert Camus (1913 –1960), quien colgó muy pronto los botines tras recibir un diagnóstico de tuberculosis, decía que lo que aprendió en la vida con mayor seguridad sobre la moral y las obligaciones de los hombres se lo debo al futbol, a lo que aprendí en el RUA (equipo de la Universidad de Argel) .

A la hora del juego, Daniel Gómez hizo su doblete y logró digno empate para un Valencia (sitio 18 de LaLiga española) plagado de suplentes, pero con mucho amor propio. Al Tri se le vino el mundo encima. La gente que fue llevada casi a rastras al estadio Cuauhtémoc con promociones 2x1 y boletos regalados, enfureció y dio la espalda a ese remedo de equipo. Lanzó abucheos y coreó el ‘¡Oooole!’ en los pases de los naranjeros. Javier Aguirre ingresó a lo desesperado a César Huerta, al cohetero Roberto Alvarado y a Raúl Jiménez… Nada evitó la rechifla final y el grito de ¡Fuera Aguirre!

El sábado quedó claro que se han desperdiciado dos años tras el fracasotote ( dixit Manuel Lapuente) en el Mundial de Qatar. A los federativos no les interesó implementar de inmediato un proyecto y hoy no existe un equipo serio. Puede ser que como negocio el Mundial 2026 funcione, pero en lo deportivo la nave se hunde y el público está indiferente… Es tan alarmante la situación que esos mismos dirigentes no toleran críticas al Tri, y, si está a su alcance, aplican censura. Culpan a la prensa del desastre… En esta historia de terror, el martes se escribirá otro episodio en Guadalajara, ante Estados Unidos.

Con resultados como el obtenido ante el Valencia, el equipo tricolor luce como una opción indeseable para disputar juegos amistosos, ya no digamos que con selecciones de otras latitudes, ni siquiera con clubes de prosapia, excepto que haya una buena oferta económica de por medio. A nadie interesa tenerlo como sparring; no obstante, todavía hay quien se compadece: Andrés Fassi, ex directivo del Pachuca, siente que le debe mucho de su fortuna al futbol mexicano, y está dispuesto a pactar un choque con el temible Talleres de Córdoba, ubicado en tercer sitio de la Primera División argentina.