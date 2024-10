E

l término golpe de Estado que usó la ministra Lenia Batres para calificar la pretensión de algunos de los integrantes de la Suprema Corte de revisar la reforma constitucional al Poder Judicial, puso al descubierto –se quiera o no– las ambiciones que tienen.

No se equivoquen, no se trata de la defensa de los inmensos privilegios que han obtenido los ministros a través de los años ni las complicidades. No nada más eso.

Se trata de la creación de un poder sobre todos los poderes que no requiere de la voluntad de la gente, es decir, de su voto, para juzgar desde su leal y sabio entender lo que mejor conviene a la sociedad.

Eso sin que ningún otro poder, como quiera que se llame, pueda interferir contra sus decisiones, eso es lo que pretenden, en el fondo algunos de los ministros que buscan estar por encima hasta de la misma Constitución para revisarla –es un decir– y aprobarla o rechazarla, según les parezca.

Entonces, lo dicho por la ministra cobra sentido. Aunque un golpe de Estado significaría, en el concepto más usado, la toma repentina del poder político de forma violenta e ilegal por personas o miembros del propio Estado y en esta ocasión ni hay violencia ni se remplaza formalmente a otro Poder, es indudable que se le pretende anular.

El incruento golpe , sin embargo, establece el sometimiento de todos los poderes constitucionales a la interpretación que las y los ministros hagan de las leyes votadas y aprobadas por los representantes de los ciudadanos.

El asunto es más que alarmante y desde algún lugar se tiene que poner un alto a las desmedidas ambiciones del cártel de la toga antes de que se atrevan a algo mucho más profundo.

Por lo pronto, está claro que buscan someter al Legislativo y al Ejecutivo no sólo para guardar sus privilegios –que son muchos–, sino para hacerse de un poder que no les corresponde y que burla el sistema democrático que tanto dicen proteger.