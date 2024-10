Pues en el tumulto no localicé a mis anfitriones al primer alboroto estudiantil, dentro del contingente universitario al que en ese entonces yo ni siquiera pertenecía: era tanta mi emoción que olvidé a mis encaminadores y comencé a gritar mueras a un tal Castillo Armas, que hasta ese momento me enteré era el traidor comprado por la CIA, o sea la United Fruit de Guatemala, quien había derrocado al presidente legítimo y patriota Jacobo Arbenz. Este nació en Quetzaltenango en 1913 y murió en México en 1971, después de su exilio en los inicios de la Cuba fidelista, donde tuve la satisfacción de estrechar su mano y ser retratado a su lado. La foto aún cuelga de la pared de mi casa.

El regreso a mi domicilio, que parecía tan fácil, resultó por demás complicado: al fin del mitin y ya rodeados de granaderos, especímenes para mí hasta entonces desconocidos, fuimos haciéndonos menos. Yo me regresé por Madero, caminé a Palma, Isabel la Católica, a Bolívar, no encontré República de Chile. Seguí adelante hasta la Torre. Regresé hice el recorrido en sentido contrario y de nueva cuenta la calle de Chile no estaba en su debido sitio. Este repetido va y viene, me llevó a lo obvio: preguntar.

El viejito bolero me respondió: pus camine, pero al revés. Váyase por ésta, que es Isabel la Católica y solito encontrará lo que busca . No sé si me albureó, pero sí me ayudó a llegar a casa haciéndome saber que Isabel y Chile eran la misma calle con dos nombres. ¿A quién se le ocurre?

Nos falta la crónica de otros zócalos, de otros momentos de esta plaza que, siendo la misma, nos habla de condiciones de vida muy diferentes que los mexicanos hemos vivido. A través de las congregaciones de ciudadanos que recientemente en este sitio se han dado cita, podemos entender mejor la realidad del momento que gozosamente las mayorías estamos viviendo.

El Zócalo es nuestro, vivámoslo, insurgentemente, cada día.

@ortiztejeda

ortiz_tejeda@hotmail.com