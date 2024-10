La ANTAD –la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales–dio a conocer que sus ventas de los primeros nueve meses del año sumaron un billón 173 mil millones de pesos. La organización tiene como presidente a Diego Cosío Barto. Habría que agregar los resultados de Walmart, reporta aparte. Es uno de los mejores años de los últimos tiempos. Otro sector que es un indicador de la situación económica es el mercado automotriz. La AMDA –Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles– reporta que para finales de este año los distribuidores habrán comercializado alrededor de un millón 525 mil 880 unidades nuevas, lo que representará un crecimiento de 11.9 por ciento contra mismo lapso de 2023, de acuerdo con Guillermo Rosales Zárate, presidente ejecutivo. Eso, a pesar de la competencia de los automóviles chocolat e s. No andan lejos del récord histórico de 2016. En resumen, los consumidores están disfrutando de un buen momento de la economía. No es el consumismo de antes: consusmismos tenis , consumismos vestiditos . Contribuyen los niveles de empleo formal, los salarios altos, las remesas, los programas sociales, y aunque no se lleva estadística –debería hacerse como en otros países– los recursos que manejan ciertas actividades no lícitas.

Díselo a Claudia

Asunto: mascotas desamparadas

El sábado por la mañana, regresando de correr, encontré a una perrita atropellada sobre Periférico. Nadie la ayudaba y sentí el deber de hacerlo. Corrí por un veterinario para que la auxiliara. Hasta el momento llevo más de 6 mil pesos en gastos por sus curaciones. He acudido a varias protectoras de animales y nadie me da apoyo. Fui a la Brigada de Protección Animal, me dicen que no la pueden recibir porque yo la auxilié. Que la hubiera dejado ahí desangrándose hasta que ellos llegaran. Eso se me hace una crueldad. Escribo para exigir al gobierno que apoye a personas como yo que si ya ayudamos a salvar la vida a un animal en vía pública ahora tiene que apoyar y resguardarlos.

Alicia Ordóñez Vázquez

Twiteratti

Yo sí combatí al crimen organizado con toda la fuerza del Estado, porque eso es lo correcto, porque es el deber de cualquier gobierno. Lo que causa la violencia no es combatir a los criminales, sino dejarlos apoderarse del país. La violencia se debe a la disputa territorial entre grupos y a la ausencia del Estado que deja a los ciudadanos a merced de criminales.

Felipe Calderón @FelipeCalderon

R: ¡Ajá! Combatió a la delincuencia y al crimen organizado nombrando como secretario de Seguridad a Genaro García Luna, preso y a punto de recibir sentencia en Estados Unidos por sus ligas con el narco. Sería bueno que hablara de ese tema, pero siempre lo esquiva.

