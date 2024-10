Resguardar la zona de la mina Calica protege los intereses del país

L

as áreas naturales protegidas son el resguardo nacional para la defensa del patrimonio y la garantía de la preservación del medio ambiente, con el fin de evitar el desastre ecológico y antropogénico, así como del cambio climático.

La devastación ambiental, con graves desequilibrios ecológicos, quebrantan la identidad patrimonial; fenómeno desarrollado por el neoliberalismo de varias décadas que fue sumiso en provecho de intereses trasnacionales como sucedió con la empresa Vulcan Material, propietaria de Calizas Industriales del Carmen (Calica), con las mil 200 hectáreas explotadas de piedra caliza, que invadió el manto freático de 17 cenotes y dañó 13, en Playa del Carmen y Cozumel, Quintana Roo. La defensa de la zona en la que se ubica la mina Calica tiene un significado nacionalista, pues evita el saqueo pétreo del país.

Cabe recordar que la ideología neoliberal es la misma que existió en el sector educativo, así como en los sociales, mediante las corrientes del ambientalismo desprovisto de identidad patrimonial nacional en los sexenios conservadores de Ernesto Zedillo, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Rubén Cantú Chapa

Aplaude que fijen reglas al embajador de EU

Me parece muy bien que nuestra Presidenta fije reglas a Ken Salazar, embajador de Estados Unidos, en cuanto a que los asuntos los trate a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pienso que eso es lo correcto, ya que no me imagino al embajador de México queriendo entrar libremente a la Casa Blanca. Las reglas diplomáticas que rigen las relaciones entre ambos países son exactamente las mismas y ya era verdaderamente una urgencia que el señor Salazar las recordara.

Benjamín Cortés V.

Felicita a la Presidenta por su trabajo

Aunque han sido pocos días

de nueva administración

Claudia Sheinbaum en acción

sin sorna y sin ironías

diario da certeras guías.

Sin ningún tono mordaz

muy directa sin disfraz

en su poder no se escuda.

La mañanera sin duda

brinda información veraz.

Guadalupe Martínez Galindo

Centenario de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM

No cuentes tus años solamente, haz que tus años cuenten : George Meredith

Corría el 22 de agosto de 1924, cuando la Escuela Nacional de Altos Estudios creada en 1910 se transformó en la Facultad de Filosofía y Letras.

Nuestra facultad forma profesionistas que entienden la realidad como una interacción de procesos humanísticos, sociales, científicos y culturales. De aquí egresan profesionistas como archivistas, bibliotecarios, directores de teatro, especialistas en estudios latinoamericanos, en letras clásicas, hispánicas y modernas. Algunos de ellos han recibido reconocimientos y/o premios. Otros se integran al mundo académico o a la investigación y participan en el cambio de estructuras socioeconómicas y culturales de nuestro país y del mundo.

Fueron varias actividades académicas las que se realizaron para festejar los 100 años de nuestra querida Facultad de Filosofía y Letras. Destaca por su organización y participación el Colegio de Geografía, bajo la dirección de la directora Mary Frances Rodríguez; además, Flavia Tudela, coordinadora de Geografía, impartió el coloquio La geografía ante los principales retos para la humanidad.

En la conferencia inaugural, a cargo de Julia Carabias, científica universitaria, se hizo un análisis de la crisis climática por Fernando Tudela. Se habló de la gestión del agua ante escenarios futuros con la participación de Pipola Gómez y Delfín Montañana, así como de la ponencia Pérdida de la biodiversidad, ecosistemas amenazados por Luis Zambrano, entre otros. Cabe destacar que la geografía es considerada una ciencia social y natural de mayor aplicación en los distintos campos de desarrollo socioeconómico y político cultural.