Rolando Medrano y Ernesto Martínez Elorriaga

Enviado y Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 14 de octubre de 2024, p. 31

Santa Fe de La Laguna, Mich., Después de una larga lucha en defensa de su territorio, la comunidad purépecha de Santa Fe de la Laguna recuperó buena parte de las tierras comunales y otras están en litigio, pero esto le costó perder a ocho compañeros, entre ellos a su líder, el entonces presidente de bienes comunales Elpidio Domínguez, asesinado en diciembre de 1988.

Al igual que ha ocurrido con otros poblados purépechas como Tarejero, Zirahuén, Cheranástico, Nurío, así como la localidad nahua de Ostula, Santa Fe de la Laguna, en el municipio de Quiroga, fue víctima de despojo de predios comunales, 700 hectáreas que después de muchos años finalmente le fueron reconocidas, al menos en el papel .

Ganaderos y particulares utilizaron documentos apócrifos durante casi cinco décadas, pero lejos de aceptar abusos, los ocho barrios de Santa Fe emprendieron una prolongada pelea en defensa de sus tierras, aseguraron José Gabriel Manríquez, comisario de bienes comunales; Esplísito Bautista Domínguez, jefe de tenencia, Joel Luciano Gómez, secretario de bienes comunales, y los comuneros Crescencio Méndez y Alejandro Cortés.

Méndez recordó que desde la década de 1970 se perpetraron abusos, violación de derechos humanos, hostigamiento y marginación, mientras la población mestiza de Quiroga –su principal adversaria– logró desarrollar el comercio de artesanías de pueblos originarios de varias regiones de Michoacán.

En tanto, un grupo de ganaderos se adueñó de 700 hectáreas comunales ubicadas en los límites con la cabecera de Quiroga.

Violaban derechos y maltrataban a la gente que transitaba por esos predios. Había hostigamiento, mientras nosotros intervenimos de manera legal, pero el gobierno federal hacía caso omiso, lo que devino un verdadero conflicto , subrayó Crescencio Méndez.

José Gabriel Manríquez, actual comisario de bienes comunales de Santa Fe, comentó que en asamblea general, el pueblo decidió hacer algo y gracias al profesor Elpidio Domínguez y otros personajes de la localidad se organizaron y retuvieron el ganado, lo que derivó, el 7 de noviembre de 1979, en un enfrentamiento con dueños de reses, lo que dejó saldo de dos comuneros ultimados a balazos.

Según datos publicados por el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), el maestro Elpidio Domínguez creó la Unión de Comuneros Emiliano Zapata (UCEZ) a principios de los años 80 y con el tiempo, el 13 de julio de 1988 se reconoció el deslinde legal del territorio, aunque parte sólo fue en el papel .

Meses después, el profesor Guzmán fue asesinado el 31 de diciembre de ese mismo año. Según comuneros de Santa Fe, los agresores eran gente del gobierno .

Pendientes, ocho hectáreas en los límites con Quiroga

Aún quedan pendientes ocho hectáreas en los límites con Quiroga, donde se ubica actualmente una cancha de futbol, la zona del manantial y una colonia que está en litigio.

Manríquez indicó que ya fue recuperado el predio del parque de Chupícuaro, sede de la casa de gobernadores que se le había entregado al entonces presidente Lázaro Cárdenas del Río, y nunca ocupó, así como una planta piscícola.

Santa Fe se localiza en la margen del lago de Pátzcuaro, a 15 kilómetros de Quiroga. Desde hace cuatro años cuenta con un gobierno comunal electo por usos y costumbres. Sus autoridades reciben la parte proporcional del presupuesto que les corresponde, cuando años atrás era muy poco lo que las autoridades del municipio hacían por ellos.

El dinero alcanza hasta ocho veces más para hacer obra y en los dos últimos años hemos logrado sembrar 130 mil plantas , destacó José Luciano Gómez, secretario de bienes comunales.

“Es una historia de resistencia y lucha de un pueblo que ha defendido su territorio; sus autoridades comunales forman parte del CSIM, puntualizó el dirigente de la organización, Pavel Guzmán.

Rememoró que Elpidio Domínguez organizó el primer Consejo Supremo Indígena hace casi medio siglo, lo que permitió emprender una batalla para recuperar cientos de hectáreas que un grupo de particulares se había apropiado.

El jefe de tenencia Esplísito Bautista reveló que hace tres semanas un grupo armado arribó a la plaza del pueblo y golpeó a tres integrantes de la ronda comunitaria kuaricha, uno de los cuales resultó muy herido. No dijeron cuál era el motivo, pero sabíamos quiénes eran porque los habíamos visto pasar por la carretera que de Quiroga a Zacapu. Hablamos con ellos y se comprometieron a no volver al pueblo y nosotros no nos meteríamos con ellos , recordó.

En Santa Fe de la Laguna todos hablan purépecha y los ocho barrios se coordinan para proteger a los pobladores. Luciano Gómez mencionó que desde tiempos ancestrales cuentan con ronda comunitaria integrada por jóvenes de la comunidad que no cobran un solo peso.

Explicó que desde hace cuatro años, los 22 kuarichas designados por el pueblo recibieron capacitación en Morelia e hicieron examen de confianza. La mitad s cuenta con armas de fuego y tres patrullas realizan rondines de vigilancia.