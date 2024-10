Al final del encuentro, las cinco casas de justicia de la CRAC-PC hicieron un declaración: no es fácil mantenerse durante todo este tiempo, enfrentando la persecución, criminalización y discriminación de los gobiernos neocoloniales, pero estamos aquí de pie sorteando las tempestades que provocan las acciones de caciques y gobiernos .

Ahora es la situación es más complicada con el crimen organizado que se está adueñando de los pueblos y vemos que en la capital del estado asesinaron al alcalde (Alejandro Arcos Catalán) y no hay detenidos, no hay justicia, eso se logra sólo si la comunidad se organiza y toma acciones fuertes para combatir la delincuencia .

Al comienzo de la marcha por el aniversario de la CRAC-PC, uno de los oradores expuso: estos pueblos originarios se enfrentaron a las espadas del invasor (los españoles), y aquí estamos, no nos rendimos, a pesar de que sólo reconocen nuestra vestimenta, danzas y comida .

Acusó que el gobierno no quiere reconocer nuestros derechos, ni nuestros territorios; estos 29 años han sido de resistencia por encima de cualquier organización social que haya en Guerrero, pese a que no somos bien vistos por las autoridades, pero estamos dando seguridad y justicia propia de los pueblos originarios .

Somos los propietarios de las tierras, somos los pueblos más abandonados, marginados y en pobreza, tienen una deuda histórica con nosotros y no han querido saldarla reprochó durante la celebración del 29 aniversario de la agrupación, durante la cual realizaron una marcha.

Ayutla de Los Libres, Gro., La reforma en materia de derechos y cultura indígena aprobada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador “se ha quedado corta y no reconoce los derechos plenos de los pueblos originarios, la hicieron a su manera y no nos tomaron en cuenta, manifestó Armando Zavala Felipe, uno de los fundadores de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC).

Aseguraron que su sistema de justicia ha demostrado ser eficaz y exitoso frente al desastre humanitario que han provocado los grupos delictivos en la entidad y el país. En nuestros territorios cohabitamos en paz, libres de la violencia irracional que deja terror y muerte en otros lugares .

“Los pueblos que integramos la CRAC seguiremos en nuestros territorios, aquí donde nos dejaron nuestros padres y abuelos y el padre creador.

A ellos y a nuestras asambleas nos debemos, no a los gobiernos. No renunciaremos a la lucha por nuestro reconocimiento; no permitiremos que los gobiernos neocoloniales nos sigan pisoteando en nuestra propia tierra , advirtieron.

En la conmemoración participaron los policías comunitarios de las casas de justicia del municipio de San Luis Acatlán; de Espino Blanco, de Malinaltepec; de Zitlaltepec, de Metlatónoc; El Paraíso, de Ayutla de los Libres (Nu Savi); y la de Las Juntas de Caxitepec, municipio de Acatepec.

Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, puntualizó que en estos poblados han decidido que seguirán en la lucha para que se reconozcan plenamente sus derechos; el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pactó con las oligarquías económicas del país que impiden que sean propietarios de sus territorios y bienes naturales .

Insistió en que en la reforma sobre derechos indígenas aprobada por diputados federales y senadores “no se reconoció que las comunidades sean propietarias de sus territorios y recursos naturales, ni tampoco su representación política.

Adelantó que por ese motivo, el próximo 14 de noviembre se realizará una protesta en el Congreso de Guerrero, con sede en Chilpacingo.