Reuters

Periódico La Jornada

Lunes 14 de octubre de 2024, p. 24

El candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a afirmar el domingo que impondrá aranceles superiores a 200 por ciento a los vehículos importados de México, e insistió en que su meta será impedir que automóviles de manufactura mexicana se vendan en su país.

“Todo lo que estoy haciendo es decir: ‘Pondré (aranceles de) 200 o 500 (por ciento). No me importa’. Pondré un número con el que no puedan vender ni un auto”, declaró durante una entrevista en Fox News que se emitió ayer. No quiero que perjudiquen a nuestras empresas automovilísticas , argumentó.

Trump, que se enfrenta a la demócrata Kamala Harris en una reñida carrera, ha prometido en otros momentos que si es elegido de nuevo como presidente establecería un arancel de cuando menos 100 por ciento a los autos y camiones importados con el fin de ayudar a la industria automovilística nacional.

En un mitin celebrado la semana pasada en Juneau, Wisconsin, Trump duplicó la cifra.