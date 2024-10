Ap

Periódico La Jornada

Lunes 14 de octubre de 2024

Shanghái. Jannik Sinner vive su mejor año en la élite del tenis. El italiano derrotó ayer 7-6 y 6-3 a Novak Djokovic, con lo que se consagra campeón del Masters de Shanghái, y conquista su séptimo título de la temporada, en la que estuvo involucrado en un tema de dopaje del cual fue absuelto.

Este año ha sido muy duro para mí. Perdí un poco la sonrisa porque tuve algunos problemas fuera de la cancha y estos siguen en mi cabeza por momentos. La gente piensa que cuando ganas o tienes éxito no hay problemas, pero eso no es verdad. Me encantaría poder jugar más libremente y disfrutar más del juego , comentó Sinner, quien confirmó cerrar 2024 como el número uno del mundo.

El italiano es el tercer tenista que más títulos grandes consigue sobre canchas duras en una misma temporada (desde 1990) detrás de Roger Federer (2006) y Novak Djokovic (2015) con siete cada uno, de acuerdo con estadísticas de ESPN.

Jugar contra Djokovic es uno de los desafíos más duros que tenemos y creo que supe manejar perfectamente las circunstancias , agregó. Aún quedan objetivos por cumplir en lo que resta de la temporada. Quiero seguir mejorando .

El número uno del mundo emparejó 4-4 el historial directo con Djokovic y registra ocho victorias por tan sólo dos derrotas con jugadores del Top 5 del escalafón en pistas duras este año. Ambos tropiezos fueron ante el español Carlos Alcaraz.

Por su parte, Nole intentaba alcanzar el título número 100 de su carrera y el quinto en Shanghái. Únicamente Jimmy Connors, con 109 cetros, y Roger Federer (103) han superado el centenar de trofeos en el tenis masculino.