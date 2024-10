El buen ritmo lo mantuvo durante toda la prueba y superó la mitad de la carrera en 1:04:16, un tiempo que la proyectaba para bajar de los 2:09.

Motivada por el recuerdo de 2022, cuando se le escapó el récord mundial por sólo 14 segundos, Chepngetich se mantuvo firme hasta ser la primera mujer en bajar de la simbólica marca de 2 horas y 10 minutos.

En un lejano segundo lugar llegó la etíope Sutume Asefa Kebede (2:17:32), y en tercero cruzó la keniana Irine Cheptai (2:17:52).

John Korir se corona en la rama varonil

El keniano John Korir se impuso con el segundo mejor tiempo histórico en Chicago de la justa varonil, con un registro de 2:02:44 sólo superado por el récord mundial del año pasado de Kiptum, que ayer representó una inspiración especial en los competidores.

“Hoy he pensado en Kiptum y me he dicho: ‘Si él pudo bajar de 2:01:00 el año pasado, ¿por qué yo no? Así que tenía que creer en mí e intentar hacer lo mejor posible”, afirmó el keniano. A sus 27 años, Korir, que ganó los maratones de Los Ángeles de 2021 y 2022, logró su primera corona en un Major al llegar por delante del etíope Mohamed Esa (2:04:39) y de otro keniano, Amos Kipruto (2:04:50).

Fue muy bonito batir mi marca personal y ganar en Chicago , reconoció Korir, quien se desmarcó del grupo que lideraba la prueba al pasar los 30 kilómetros y ganó terreno hasta celebrar su imponente triunfo.

Esta edición 46 del Maratón de Chicago, con salida y meta en Grant Park, contó con la participación de más de 50 mil atletas de todas partes del mundo, en varias categorías.