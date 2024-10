▲ La periodista fue el centro de una charla festiva y cariñosa en el Foro Elvia Carrillo Puerto. Foto Cristina Rodríguez

Destacó la solidaridad y enseñanza de Marta Lamas, al igual que cuando inicié en el periodismo y la literatura, me enseñó en otro campo Jesusa Palancares. Todo lo que me decía me parecía luminoso. Nunca había oído nada tan extraordinario como sus relatos, porque ella estuvo en la Revolución Mexicana. Montó a caballo. Estuvo en muchas batallas. No quería a Pancho Villa, y sí quería mucho a Emiliano Zapata .

Añadió que Palancares le abrió las puertas a un mundo que no era el suyo, el de las niñas bien, de darse golpes de pecho y tomar clases de ballet, piano y canto. Fui muy de rezar. Me hincaba todo el día y pedía perdón. No sé bien qué fue mi juventud, pero fue muy bella .

Fabrizio Mejía refirió la importancia del manejo informativo de excepción de este diario, como dijo el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, impreso que ha acompañado muchísimos movimientos sociales, desde su fundación, como tras el sismo de 1985, la campaña electoral de 1988 y el fraude, la denuncia del Fobaproa y el horror del calderonato.

Sobre Poniatowska, mencionó que entre el espanto y el prodigio ha transcurrido su vida pública, en el que resalta su llamado por preguntar y los textos que ha publicado en los que se halla una vocación de hilar de forma artesanal la voz de muchas personas, así como su resistencia a flagelos como el racismo, el clasismo y la misoginia.

En su intervención, Marta Lamas comentó que Poniatowska se ha convertido en un símbolo. Su denuncia, que es un grito de amor por México, es también un reclamo por las mujeres sometidas y una alabanza por las indómitas que, de manera individual o social, han inaugurado espacios y caminos de lucha . Es la escritora más famosa y más querida de México .

Personifica, agregó la escritora, un propósito fundamental del feminismo: que una mujer dé cauce productivo a su deseo de realización. En el caso de Elena, de escribir .