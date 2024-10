L

a reforma a las industrias estratégicas, en la que se recuperará el carácter de empresas estratégicas y públicas de CFE y Pemex, se definirá el acceso a la electricidad como un derecho humano y se establecerá la soberanía energética como objetivo fundamental de la planeación y política energética, probablemente se estará discutiendo o votándose cuando el presente artículo se publique. Es fundamental su aprobación, ya que redefine los objetivos principales que debe perseguir la política energética y reconfigura el sector para lograrlos.

El modelo impuesto tras las reformas de 2013 tiene como objetivo principal proteger el mercado y sus intereses, argumentando que sólo así se lograrían mejores servicios. Se prometía que la energía sería mas barata, limpia, de mejor calidad y en general un sistema mas eficiente y robusto. Esto ha demostrado ser totalmente falso en el mundo donde se han implementado modelos similares; mercantilizar la energía tiene los efectos contrarios.